Этому министерству даны новые полномочия

В "Правилах уничтожения изъятых наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики" внесены изменения.

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, изъятые наркотические средства, предназначенные для уничтожения, теперь будут использоваться кинологическими службами Министерства юстиции при обучении служебных собак поиску наркотиков.

Ранее эти полномочия принадлежали только Министерству внутренних дел, Государственному таможенному комитету и Государственной пограничной службе.