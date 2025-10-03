https://news.day.az/autonews/1785349.html Электрокар Xiaomi завёлся и уехал без хозяев - ВИДЕО Электрокар Xiaomi в городе Вэйхай устал смотреть, как хозяева распаковывают вещи, завёлся и уехал. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
