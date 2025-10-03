https://news.day.az/society/1785385.html В Барде автомобиль вылетел в канал - ФОТО В Барде автомобиль вылетел в канал. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, автомобиль марки VAZ 2106 под управлением 25-летнего Мустафазаде Эльгюна Идрис оглу потерял управление во время движения. В результате машина оказалась в канале у обочины дороги. У водителя, Э.Мустафазаде, сломана нога.
В Барде автомобиль вылетел в канал - ФОТО
В Барде автомобиль вылетел в канал.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, автомобиль марки VAZ 2106 под управлением 25-летнего Мустафазаде Эльгюна Идрис оглу потерял управление во время движения.
В результате машина оказалась в канале у обочины дороги. У водителя, Э.Мустафазаде, сломана нога.
На место происшествия прибыли спасатели пожарного подразделения МЧС Барды, которые извлекли водителя и передали его соответствующим службам.
Ведутся работы по извлечению автомобиля из канала.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре