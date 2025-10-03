В Барде автомобиль вылетел в канал.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, автомобиль марки VAZ 2106 под управлением 25-летнего Мустафазаде Эльгюна Идрис оглу потерял управление во время движения.

В результате машина оказалась в канале у обочины дороги. У водителя, Э.Мустафазаде, сломана нога.

На место происшествия прибыли спасатели пожарного подразделения МЧС Барды, которые извлекли водителя и передали его соответствующим службам.

Ведутся работы по извлечению автомобиля из канала.