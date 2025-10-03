Трамп дал ХАМАС три дня на принятие его мирного плана

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social пригрозил палестинскому движению ХАМАС "невиданным адом", если они не согласятся принять условия его мирного плана до вечера 5 октября, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если это последнее соглашение не будет достигнуто, весь ад, какого еще никто никогда не видел, обрушится на ХАМАС. Мир на Ближнем Востоке будет установлен так или иначе", - написал Трамп.

По его словам, мирный план, согласованный "великими, сильными и богатыми странами Ближнего Востока, а также США и Израилем", дает ХАМАС "последний шанс" спасти оставшихся бойцов.

Глава Белого дома также потребовал немедленного освобождения всех заложников. Также Трамп призвал "всех невиновных палестинцев немедленно покинуть район возможных боевых действий".