https://news.day.az/world/1785327.html Европарламент рассмотрит два вотума недоверия ЕК Два запроса по вотуму недоверия Еврокомиссии рассмотрит Европарламент на пленарной сессии 6 октября в Страсбурге. Об этом сообщила представитель ЕП Дельфин Колар, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Европарламент рассмотрит два вотума недоверия ЕК
Два запроса по вотуму недоверия Еврокомиссии рассмотрит Европарламент на пленарной сессии 6 октября в Страсбурге.
Об этом сообщила представитель ЕП Дельфин Колар, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Оба предложения будут представлены в понедельник, после чего последует выступление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, а затем последует выступление представителей политических групп", - сказала она.
В четверг, 9 октября, пройдут два голосования по данным делам.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре