Европарламент рассмотрит два вотума недоверия ЕК

Два запроса по вотуму недоверия Еврокомиссии рассмотрит Европарламент на пленарной сессии 6 октября в Страсбурге.

Об этом сообщила представитель ЕП Дельфин Колар, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Оба предложения будут представлены в понедельник, после чего последует выступление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, а затем последует выступление представителей политических групп", - сказала она.

В четверг, 9 октября, пройдут два голосования по данным делам.