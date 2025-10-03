Страна НАТО предложила проводить учения с отработкой применения ядерного оружия

Эстония предложила НАТО проводить учения с отработкой применения ядерного оружия у восточного рубежа. Об этом пишет Telegraph со ссылкой на канцлера эстонского МИД Йонатана Всевиова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Всевиов отметил, что хочет более активного проявления силы со стороны альянса на его восточном рубеже.

"Он перечислил ряд возможных вариантов (демонстрации силы), в том числе учения с отработкой применения ядерного оружия", - говорится в сообщении.