Объявлен творческий конкурс "ZƏFƏR - 44" в честь 5-й годовщины победы Азербайджана в Отечественной войне

В честь 5-й годовщины исторической Победы Азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева объявляется творческий конкурс под названием "ZƏFƏR - 44".

Целью конкурса является воспитание чувства любви к Родине у подрастающего поколения и пропаганда высоких духовных ценностей, связанных с освобождением от оккупации территорий Азербайджана, сообщили Day.Az из Центра искусств "Хатаи".

Условия конкурса:

К участию принимаются работы, отражающие:

положение в период оккупации,

восстановительные работы после Победы,

эмоциональное состояние народа,

мужество армии,

боевой дух народа,

единство армии и народа.

Работы могут быть выполнены в жанрах изобразительного искусства и скульптуры.

Возраст участников: от 10 до 21 года

Срок подачи заявок: до 25 октября 2025 года

Адрес для отправки работ: [email protected]

Анкета участника:

1.Фото работы

2.Название работы

3.Дата рождения

4.Размер и техника

5.Контактные данные

6.Фамилия, имя

7.Название учебного заведения

Максимальный размер работы: до 40×50 см

Будет отобрано 44 работы, которые примут участие в выставке

Все участники, чьи работы попадут на выставку, получат сертификаты и подарки

Будет подготовлен онлайн-каталог выставки

Мы с нетерпением ждём новых работ, рожденных вашими чувствами и вдохновением!

Дополнительная информация: +994 51 310 74 01 (телефон/WhatsApp)

Организаторы конкурса - Союз художников Азербайджана, Государственная картинная галерея Азербайджана, Галерея детского искусства "Хатаи", Центр искусств "Хатаи", при поддержке Министерства культуры Азербайджана, ОАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", Азербайджанской государственной академии художеств, Исполнительной власти Хатаинского района, Союза художников Нахчыванской Автономной Республики.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.