В России мужчина упал под поезд - ВИДЕО
В Тюмени мужчина упал на рельсы и чудом спасся от проезжающего поезда.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Парень так сильно спешил, что решил перебежать с платформы на платформу прямо перед двигающимся составом. В итоге он упал на рельсы.
Некоторые пассажиры уже отвернулись, чтобы не видеть ужасающую картину, но к счастью, парень сумел спастись.
