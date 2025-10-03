В России мужчина упал под поезд

В Тюмени мужчина упал на рельсы и чудом спасся от проезжающего поезда.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Парень так сильно спешил, что решил перебежать с платформы на платформу прямо перед двигающимся составом. В итоге он упал на рельсы.

Некоторые пассажиры уже отвернулись, чтобы не видеть ужасающую картину, но к счастью, парень сумел спастись.