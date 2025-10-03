"Нахчыван" усилил состав двумя американскими баскетболистами.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, пресс-служба клуба подтвердила эту информацию.

Доминик Кейес и Джордж Харрис Кристофер подписали годичные контракты.

Оба игрока в последнее время выступали в австралийских клубах: Кейес за "Банкстауна", а Кристофер за "Кейлор Тандер".