"Нахчыван" усилил состав двумя американскими баскетболистами
"Нахчыван" усилил состав двумя американскими баскетболистами.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, пресс-служба клуба подтвердила эту информацию.
Доминик Кейес и Джордж Харрис Кристофер подписали годичные контракты.
Оба игрока в последнее время выступали в австралийских клубах: Кейес за "Банкстауна", а Кристофер за "Кейлор Тандер".
