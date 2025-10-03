В ближайшие дни в Азербайджане повысится температура воздуха

В ближайшие три дня на территории Азербайджана ожидается повышение температуры воздуха.

Об этом Day.Az сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Гюльшад Мамедова.

По ее словам, 4, 5 и 6 октября на территории страны осадков в основном не ожидается: "В Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, в основном без осадков.

В течение дня 5 октября местами усилится умеренный юго-восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит 20-25 градусов тепла. В районах погода будет преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Максимальная температура воздуха в равнинных районах составит 20-25 градусов тепла, в горных районах - 11-16 градусов тепла. Существенных изменений погодных условий в ближайшие дни не ожидается".

Г. Мамедова сообщила, что погодные условия, которые будут наблюдаться в ближайшие дни, характерны для октября: "Такая жара наблюдалась и раньше, в октябре были теплые погодные условия. В целом, октябрь - переходный месяц. Это конец летнего сезона и начало осеннего. В это время наблюдаются как жаркие, так и холодные дни. В целом, октябрь характеризуется как пора холодных погодных условий. Это нельзя назвать резким потеплением, будет наблюдаться лишь повышение температуры. Если сегодня температура воздуха составляет 21 градус, то в ближайшие три дня она составит 25 градусов", - подчеркнула она.