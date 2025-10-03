В Финляндии официально заработал штаб НАТО

В финском городе Миккели 3 октября состоялось официальное открытие штаба сухопутных войск НАТО в Северной Европе.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Yle.

"Мы хотим, чтобы была в полной мере учтена точка зрения Финляндии и чтобы НАТО было сильно в сухопутной обороне здесь, в странах Северной Европы", - заявил в интервью порталу глава финского минобороны Антти Хаккянен.

В задачи штаба входят подготовка и проведение совместных учений стран Североатлантического альянса, а также координация действий участников НАТО в регионе. В случае начала войны военный орган примет командование войсками альянса в Северной Европе.

Штаб возглавили норвежский офицер Уве Стаурсет и генерал-лейтенант Финляндии Паси Вялимяки. Всего в нем будут работать порядка 50 постоянных сотрудников.