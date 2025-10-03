Вниманию метеочувствительных людей

Опубликован ожидаемый на 4 октября медико-метеорологический прогноз.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, на Абшеронском полуострове ожидается слабая нестабильность метеоусловий, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.