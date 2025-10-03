Автор: Мехти Ахмедзаде

Депутат НС Армении от франции "Честь имею" Айк Мамиджанян на пленарном заседании ПАСЕ в очередной раз попытался выставить Армению в роли "жертвы", заявив, что Ереван якобы не знает точного числа своих граждан, находящихся в Азербайджане, что на самом деле является откровенной ложью.

Он также вешал лапшу о том, что после закрытия офиса Красного Креста в Азербайджане якобы нет никакой информации.

"А до этого поступали сведения о пытках в их отношении, а также попытках самоубийства среди узников, возможно, кого-то из них уже нет в живых", - изрек Мамиджанян, что тоже является фейком, ибо, если посмотреть на фотографии, которые публикуются в Сети после каждого заседания суда, следов побоев ни на ком нет. Да и выглядят они опрятно и даже упитанно. Похудел только Рубен Варданян, что ему, в принципе, на пользу. Правильно питаться начал.

Напомним, что по официальным данным, Азербайджан признает наличие 23 армянских граждан, находящихся под стражей. Их личности хорошо известны. Никакие это не военнопленные. Это лица, задержанные за конкретные преступления - участие в диверсионных группах, убийства мирных жителей, минирование территорий, террористическая деятельность. Дела были доведены до суда, и часть из них уже получила приговоры.

Так, среди них есть члены вооруженных диверсионных отрядов, которые были задержаны на азербайджанской территории после окончания Второй Карабахской войны. Некоторые из них признаны виновными в убийствах азербайджанских военнослужащих и мирных жителей, в установке мин, в подрывах, которые унесли жизни невинных людей. Их уголовные дела рассматривались открыто, с обеспечением адвокатской защиты, и соответствуют нормам международного права.

Поэтому называть их "военнопленными" - сознательная манипуляция. Военнопленные подлежат обмену после окончания боевых действий, и Азербайджан в 2020-2021 годах передал Армении сотни человек, попавших в плен во время войны. А те, что сейчас находятся в Баку - осужденные преступники.

Таким образом, Ереван знает точное число своих задержанных, оно давно озвучено и подтверждено, а заявления Айка Мамиджаняна - лишь пустая риторика для западной аудитории. Сколько бы такие политики ни вопили с чужих трибун, судьба этих преступников - исключительно внутреннее дело Азербайджана, и никто не вправе вмешиваться в нашу юрисдикцию.