Сборная Азербайджана по футболу среди игроков до 16 лет сегодня сыграет в финале III Игр стран СНГ в Габале.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда U-16 встретится с ровесниками из России в решающем матче турнира.

Игра на городском стадионе Габалы начнется в 14:00 и будет показана в прямом эфире на канале CBC Sport.

Напомним, что на групповом этапе сборная Азербайджана победила Таджикистан со счетом 1:0 и Кыргызстан со счетом 4:0.