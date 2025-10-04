https://news.day.az/sport/1785554.html III Игры стран СНГ: сборная Азербайджана U-16 выйдет на финальный матч Сборная Азербайджана по футболу среди игроков до 16 лет сегодня сыграет в финале III Игр стран СНГ в Габале. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда U-16 встретится с ровесниками из России в решающем матче турнира. Игра на городском стадионе Габалы начнется в 14:00 и будет показана в прямом эфире на канале CBC Sport.
III Игры стран СНГ: сборная Азербайджана U-16 выйдет на финальный матч
Сборная Азербайджана по футболу среди игроков до 16 лет сегодня сыграет в финале III Игр стран СНГ в Габале.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда U-16 встретится с ровесниками из России в решающем матче турнира.
Игра на городском стадионе Габалы начнется в 14:00 и будет показана в прямом эфире на канале CBC Sport.
Напомним, что на групповом этапе сборная Азербайджана победила Таджикистан со счетом 1:0 и Кыргызстан со счетом 4:0.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре