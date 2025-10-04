Azərbaycan Beynəlxalq Bankının fəaliyyətinə ümumi rəhbərliyi və nəzarəti Müşahidə Şurası həyata keçirəcək

"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin fəaliyyətinə ümumi rəhbərliyi və nəzarəti Müşahidə Şurası həyata keçirəcək.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Fərman imzalayıb.

Fərmana əsasən, indiyənədək bankın fəaliyyətinə ümumi rəhbərliyi və nəzarəti sədr də daxil olmaqla 5 üzvdən ibarət Müşahidə Şurası həyata keçirirdi.

Dəyişikliklə bu məhdudlaşdırıcı ifadə sənəddən çıxarılıb, bu da Şuranın tərkibinin daha çevik formalaşdırılmasına imkan verəcək.