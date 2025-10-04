Лидером правящей в Японии партии стала женщина

Бывший министр внутренних дел Японии Санаэ Такаити избрана лидером правящей там либерально-демократической партии (ЛДП).

Как передает Day.Az, об этом сообщило издание Kyodo.

Ее основным соперником был министр сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми. Новый глава ЛДП, срок полномочий которого продлится до 2027 года, вероятно, станет следующим премьер-министром Японии уже в этом месяце.

Дело в том, что коалиция меньшинства остается крупнейшей силой в парламенте, а оппозиционные партии не объединены. Если 64-летняя Такаити победит в борьбе за пост лидера страны, она станет первой женщиной-премьер-министром Японии.