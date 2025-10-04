В Чехии завершается голосование на выборах

Заключительный день голосования на выборах нового состава палаты депутатов (нижней палаты) парламента проходит в Чехии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом 4 октября сообщило информационное агентство ČTK.

"Избирательные участки в Чешской Республике вновь открылись сегодня после ночного перерыва в 08:00 (10:00 по бакинскому времени), чтобы люди могли закончить голосование по будущему составу палаты депутатов", - говорится в публикации.

Согласно Конституции республики, голосование проходит в два дня. Второй день голосования продлится до 14:00 (16:00 по Баку). После этого избирательные комиссии начнут подсчет бюллетеней и других данных, таких как явка и голоса по принципу преференции.