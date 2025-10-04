Стало известно, как генетика влияет на обмен веществ

Международная команда исследователей провела крупнейший на сегодня анализ на основе данных полумиллиона участников проекта UK Biobank, посвященного генетическому контролю метаболизма у человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале Nature Genetics.

Ученые изучили вариации в генах и их влияние на уровни 250 малых молекул в крови, включая липиды и аминокислоты. Они обнаружили, что генетический контроль метаболизма в целом одинаков у людей разных полов и этнических групп, что делает выводы исследования универсальными.

Особое внимание авторы уделили генам, влияющим на риск болезней. Например, была выявлена новая роль гена VEGFA, который, как предполагается, участвует в контроле плотных форм "хорошего" холестерина. Эти данные могут помочь в разработке новых лекарств против сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование показало: генетика играет важную роль в индивидуальных различиях метаболизма, но не отменяет влияния образа жизни, питания и физических нагрузок.

По словам профессора Майка Питцнера, результаты открывают новые направления для разработки препаратов, которые помогут снизить смертность от сердечно-сосудистых болезней.

"Мы получили мощную карту генетического контроля сотен молекул крови. Это ценнейший инструмент для понимания риска болезней и поиска новых терапевтических мишеней", - подчеркнул соавтор работы Мартейн Зоодсма.