В Баку скончалась директор школы.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Управлении образования города Баку.
Умерла директор средней общеобразовательной школы №5 столицы Нармина Гюндюзлю.
