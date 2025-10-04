Общее руководство и контроль за деятельностью ABB и Azər-Türk Bank будет осуществлять Наблюдательный совет

Общее руководство и контроль за деятельностью открытых акционерных обществ "Международный банк Азербайджана" (ABB) и Azər-Türk Bank будет осуществлять Наблюдательный совет.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев внес изменения в указе от 7 августа 2009 года "О передаче управления Открытым акционерным обществом "Международный банк Азербайджана" (ABB) в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга и урегулировании связанных с этим вопросов", указах Президента "О порядке участия государства в управлении банками и небанковскими кредитными организациями с долей государства в уставном капитале" и "О мерах по совершенствованию деятельности Министерства финансов Азербайджанской Республики" от 22 сентября 2009 года, а также в указе от 16 июля 2022 года "О совершенствовании управления Открытым акционерным обществом "Azər-Türk Bank" .

Согласно внесённым изменениям, требование о наличии пяти членов Наблюдательного совета, включая председателя, для "Международного банка Азербайджана" (ABB), отменено. Таким образом, общее руководство и контроль за деятельностью ABB будет осуществлять Наблюдательный совет.

Аналогично, для ОАО "Azər-Türk Bank" отменено требование о трёх членах Наблюдательного совета, включая председателя. Общее руководство и контроль за деятельностью банка также будет осуществлять Наблюдательный совет.