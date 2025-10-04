https://news.day.az/sport/1785589.html Азербайджанская фигуристка установила новый олимпийский рекорд - ФОТО Представляющая Азербайджан на международных соревнованиях по фигурному катанию Арина Калугина обновила последний олимпийский рекорд на соревнованиях серии Denis Ten Memorial Challenger среди юниоров, проходивших в Алматы.
Азербайджанская фигуристка установила новый олимпийский рекорд - ФОТО
Представляющая Азербайджан на международных соревнованиях по фигурному катанию Арина Калугина обновила последний олимпийский рекорд на соревнованиях серии Denis Ten Memorial Challenger среди юниоров, проходивших в Алматы.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, фигуристка получила +2,91 балла и обновила олимпийский рекорд в исполнении "четверного сальхова".
Во время произвольной программы она превзошла японку Мао Симаду, установившую предыдущий рекорд.
На соревнованиях серии Арина Калугина набрала 167.24 балла среди 20 спортсменов из 13 стран и завоевала бронзовую медаль.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре