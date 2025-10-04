Азербайджанская фигуристка установила новый олимпийский рекорд

Представляющая Азербайджан на международных соревнованиях по фигурному катанию Арина Калугина обновила последний олимпийский рекорд на соревнованиях серии Denis Ten Memorial Challenger среди юниоров, проходивших в Алматы.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, фигуристка получила +2,91 балла и обновила олимпийский рекорд в исполнении "четверного сальхова".

Во время произвольной программы она превзошла японку Мао Симаду, установившую предыдущий рекорд.

На соревнованиях серии Арина Калугина набрала 167.24 балла среди 20 спортсменов из 13 стран и завоевала бронзовую медаль.