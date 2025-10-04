https://news.day.az/sport/1785604.html Азербайджан завоевал очередное золото на III Играх стран СНГ На проходящих в Азербайджане III Играх стран СНГ продолжается финальный этап соревнований по боксу. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в финальном поединке в весовой категории до 48 кг азербайджанская спортсменка-боксер Гюляр Гусейнова встретилась с россиянкой Дарьей Гавриной.
На проходящих в Азербайджане III Играх стран СНГ продолжается финальный этап соревнований по боксу.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в финальном поединке в весовой категории до 48 кг азербайджанская спортсменка-боксер Гюляр Гусейнова встретилась с россиянкой Дарьей Гавриной.
Одержав победу над соперницей, представительница Азербайджана завоевала золотую медаль.
