Азербайджан завоевал очередное золото на III Играх стран СНГ

На проходящих в Азербайджане III Играх стран СНГ продолжается финальный этап соревнований по боксу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в финальном поединке в весовой категории до 48 кг азербайджанская спортсменка-боксер Гюляр Гусейнова встретилась с россиянкой Дарьей Гавриной.

Одержав победу над соперницей, представительница Азербайджана завоевала золотую медаль.