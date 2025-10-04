Азербайджан уверенно укрепляет позиции на газовом рынке Турции

В июле 2025 года объем поставок природного газа из Азербайджана в Турцию составил 1 миллиард 4 миллиона 230 тысяч кубометров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, согласно отчету Энергетического регулирующего органа Турции (EPDK), это стало вторым по величине показателем среди всех стран-экспортеров газа в Турцию за указанный период.

На первом месте оказалась Россия с объемом 1 миллиард 775 миллионов 240 тысяч кубометров, третьим стал Иран, поставивший 854 миллиона 280 тысяч кубометров.

Общий объем импорта природного газа Турцией в июле достиг 3 миллиардов 912 миллионов 890 тысяч кубометров, что на 8,5% больше по сравнению с июлем прошлого года. Из этого объема 3 миллиарда 633 миллиона 760 тысяч кубометров пришлись на поставки по трубопроводам, а 279 миллионов 130 тысяч кубометров - на сжиженный природный газ (СПГ), главным образом из Алжира.

Общее потребление газа в Турции в июле составило 3 миллиарда 533 миллиона 290 тысяч кубометров, что на 7,5% больше, чем годом ранее. В промышленном секторе потребление выросло на 1,4% и составило 1 миллиард 65 миллионов 190 тысяч кубометров, в электростанциях - на 16% до 1 миллиард 548 миллионов 300 тысяч кубометров. В жилом секторе наблюдалось снижение на 1,64%, до 333 миллионов 490 тысяч кубометров.

Объем запасов природного газа в Турции в июле составил 4 миллиарда 318 миллионов 810 тысяч кубометров, увеличившись на 13,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Из них 4 миллиарда 54 миллиона 710 тысяч кубометров находились в подземных хранилищах, а 264 миллиона 100 тысяч кубометров - на СПГ-терминалах.