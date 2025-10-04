https://news.day.az/world/1785562.html Слон атаковал группу американских туристов - ВИДЕО В Африке слон атаковал группу американских туристов Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Слон атаковал группу американских туристов - ВИДЕО
В Африке слон атаковал группу американских туристов
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре