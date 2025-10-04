Скончался исполнитель бакинского шансона Дмитрий Мирошниченко

На 59-м году жизни ушёл из жизни исполнитель бакинского шансона, эстрадный певец, пианист, композитор и аранжировщик Дмитрий Мирошниченко, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он был известен своим тёплым голосом, мелодичными песнями и искренней любовью к родному Баку, которая звучала во многих его произведениях. Его творчество соединяло городскую лирику, душевность и тонкое чувство мелодии, благодаря чему он завоевал признание широкой аудитории.

Память о Дмитрии Мирошниченко останется в сердцах слушателей, друзей и коллег - как о талантливом музыканте и светлом человеке, посвятившем жизнь музыке.