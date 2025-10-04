Huawei выпустит свой аналог iPhone Air

Huawei тестирует ультратонкий смартфон, который может стать конкурентом iPhone Air и Samsung Galaxy S25 Edge.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал GizmoChina.

Точные параметры корпуса пока не раскрываются. Предполагается, что устройство предложит корпус толщиной около 5,5 мм и получит название Huawei Mate 80 Air.

За производительность смартфона будет отвечать фирменный чип Kirin 9030. Кроме того, ради достижения сверхтонкого корпуса гаджет оснастят кремний-углеродной батареей и поддержкой eSIM (без поддержки физических SIM-карт). Также сообщается, что Mate 80 Air предложит до 2 ТБ встроенной памяти.

По предварительным данным, запуск Huawei Mate 80 Air в Китае намечен на четвертый квартал текущего года.

Многие китайские производители уже показали свои сверхтонкие смартфоны, среди которых Tecno, Infinix и Nubia, однако это среднебюджетные устройства. По всей видимости, новинка от Huawei будет прямым конкурентом флагманских Samsung Galaxy S25 Edge и iPhone Air.