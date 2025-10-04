https://news.day.az/tourism/1785516.html Чудовищные наводнения на болгарских курортах - есть погибшие - ВИДЕО Тем временем наводнения обрушились и на болгарские курорты: уже известно о трех погибших. Как передает Day.Az, об этом сообщают местные СМИ. Сообщается, что сотни людей эвакуированы, водой смыло машины, затоплены отели и кемпинги, повреждена инфраструктура. Вдоль побережья также введено чрезвычайное положение.
Чудовищные наводнения на болгарских курортах - есть погибшие - ВИДЕО
Тем временем наводнения обрушились и на болгарские курорты: уже известно о трех погибших.
Как передает Day.Az, об этом сообщают местные СМИ.
Сообщается, что сотни людей эвакуированы, водой смыло машины, затоплены отели и кемпинги, повреждена инфраструктура.
Вдоль побережья также введено чрезвычайное положение.
