Чудовищные наводнения на болгарских курортах - есть погибшие - ВИДЕО

Тем временем наводнения обрушились и на болгарские курорты: уже известно о трех погибших. Как передает Day.Az, об этом сообщают местные СМИ. Сообщается, что сотни людей эвакуированы, водой смыло машины, затоплены отели и кемпинги, повреждена инфраструктура. Вдоль побережья также введено чрезвычайное положение.