Чудовищные наводнения на болгарских курортах

Тем временем наводнения обрушились и на болгарские курорты: уже известно о трех погибших.

Как передает Day.Az, об этом сообщают местные СМИ.

Сообщается, что сотни людей эвакуированы, водой смыло машины, затоплены отели и кемпинги, повреждена инфраструктура.

Вдоль побережья также введено чрезвычайное положение.