В Баку проходит VI Международный форум на тему "Новые вызовы в образовании".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Международный форум проводится при партнерстве Министерства науки и образования, Фонда развития образования, Республиканского комитета Профсоюза работников науки и образования, а также при организационной поддержке Бакинского славянского университета и платформы для обмена опытом и коммуникации работников образования T-Network в гибридном формате.

Основная цель форума - обсудить новые вызовы в сфере образования, обратить внимание на вопросы обеспечения качественного образования для всех, воспитания характера и силы воли, а также достижения баланса между эмоциональным и искусственным интеллектом, внести вклад в повышение качества образования с учетом требований новой эпохи.

Международный форум, посвящённый Году Конституции и Суверенитета, проходит под девизом "Более образованное будущее".

