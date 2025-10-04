В Куре утонул человек

В реке Кура, проходящей через село Джавад Сабирабадского района, произошел несчастный случай - утонул человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Для проведения поисковых работ к месту происшествия направлены водолазы-спасатели Государственной службы надзора за маломерными судами и спасения на водах.

О ходе поисков и подробностях инцидента будет сообщено дополнительно.