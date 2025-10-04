Продает лимоны по 50 копеек, а на счету - миллион

61-летний житель Евлахского района Захид Гусейнов, который занимается продажей лимонов в Баку, сообщил, что его персональные данные были незаконно использованы в схеме кибермошенников. По словам мужчины, на открытый на его имя счет поступили денежные средства в размере около одного миллиона манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Xəzər Xəbər", несколько месяцев назад ему поступил звонок из Дашкесанского районного отдела полиции, после чего его доставили туда по подозрению в хищении средств с банковской карты пожилой женщины.

Испуганный этим случаем, З. Гусейнов обратился в ряд банков, чтобы выяснить, открыты ли счета на его имя. Однако официально в банках подобных данных не подтвердили. Считается, что деньги могли находиться на счете, зарегистрированном через электронный кошелек.

Основное требование мужчины - найти и наказать преступную группу, воспользовавшуюся его личными данными. Он подчеркнул, что речь идет не только о его собственной судьбе, но и о защите интересов настоящих владельцев похищенных средств.

Представитель пресс-службы МВД Джасарат Ганбарлы отметил, что по заявлению гражданина в соответствующем районном отделе полиции уже проводится расследование.

Подробности - в видеоматериале.