Azərbaycan voleybolçuları Özbəkistana qalib gəlib

Azərbaycanın 17 yaşadək qızlardan ibarət voleybol millisi III MDB Oyunları çərçivəsində Özbəkistan yığması ilə üz-üzə gəlib.

Day.Az xəbər verir ki, Trend-in məlumatına görə, Gəncə İdman Sarayında baş tutan qarşılaşma gərgin mübarizə şəraitində keçib və meydan sahibləri 3:2 hesabı ilə qələbə qazanıblar.

Turnirin digər oyununda isə Rusiya yığması Qırğızıstan üzərində inamlı qələbə əldə edib - 3:0.