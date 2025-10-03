https://news.day.az/azerinews/1785467.html Azərbaycan voleybolçuları Özbəkistana qalib gəlib Azərbaycanın 17 yaşadək qızlardan ibarət voleybol millisi III MDB Oyunları çərçivəsində Özbəkistan yığması ilə üz-üzə gəlib. Day.Az xəbər verir ki, Trend-in məlumatına görə, Gəncə İdman Sarayında baş tutan qarşılaşma gərgin mübarizə şəraitində keçib və meydan sahibləri 3:2 hesabı ilə qələbə qazanıblar.
Turnirin digər oyununda isə Rusiya yığması Qırğızıstan üzərində inamlı qələbə əldə edib - 3:0.
