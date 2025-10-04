Хроника Победы: Трагедия Гянджи и флаг над Джебраилом

4 октября Вооруженные силы Азербайджана продолжили победное шествие и освободили первый из оккупированных Арменией городов. Азербайджанский флаг был поднят над городом Джебраил. В этот же день подлый враг, будучи бессильным противостоять азербайджанской армии, приступил к террористической войне против мирного населения расположенных далеко от зоны боев городов Азербайджана.

Как сообщало министерство обороны, 4 октября по всему фронту продолжались ожесточенные бои. Наши населенные пункты на различных направлениях фронта подвергались интенсивному артиллерийскому и ракетному обстрелу противника. В результате решительных действий подразделений Азербайджанской армии огневые позиции вооруженных сил Армении, которые вели огонь по нашим населенным пунктам, были подавлены в нескольких направлениях, противнику нанесен сокрушительный удар.

В течение 3 и 4 октября позиции подразделений Азербайджанской армии и наши населенные пункты подверлись интенсивному обстрелу со стороны воинской части, дислоцированной в Баллыджа к северу от Ханкенди. Минобороны предупредило противника, что если обстрелы населенных пунктов с этого направления не будут прекращены, в отношении армянской группировки будут приняты жесткие меры. Забегая вперед, отметим, что армянская сторона к предупреждению не прислушалась и через два дня и военчасть, и расположенный в Баллыджа арсенал были стерты с лица земли.

С территории Ханкенди подверглись ракетному обстрелу город Тертер и город Горадиз Физулинского района. В этот же день был нанесен удар по Гяндже. Обстрел велся с территории Армении.

Начиная с 10:00 4 октября, вооруженные силы Армении, грубо нарушая нормы и принципы международного права, положения Женевских конвенций 1949 года и дополнительных протоколов к ним, решения и резолюции Совета Безопасности ООН, подвергли бомбардировке не относящийся к региону ведения боевых действий второй по величине город Азербайджана Гянджу, намеренно поражая мирные цели. Бомбардировке подверглись также села Сахлабад, Газъян, Гапанлы, Гайнаг, Эскипара и Гусейнли Тертерского района, села Гузанлы, Алибейли, Айаг Гервенд, Имамгулубейли, Гарадаглы и Тезекенд Агдамского района, город Горадиз Физулинского района, села Муганлы, Гиямеддинли, Ренджберлер Агджабединского района и село Тапгарагоюнлу Геранбойского района.

Ракетный удар по Гяндже был нанесен с территории Армении. Гянджа - второй по величине город страны, находящийся за пределами зоны боевых действий. Распространенная Арменией информация о якобы обстреле армянами лишь военных объектов была опровергнута МО Азербайджана. В результате армянского артобстрела пострадали мирные жители Гянджи, гражданская инфраструктура и древние исторические постройки, находящиеся на значительном удалении от объектов военного назначения. Сепаратисты заявили о нанесении ракетных ударов по "военному аэродрому города Гянджа". Однако находившиеся в регионе корреспонденты российских СМИ и сотрудники HRW сообщили, что расположенный в семи километрах от ближайшего места удара международный аэропорт Гянджи не пострадал.

Помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Армения нанесла массированные ракетные удары по густонаселенным жилым районам города. Ракетные удары наносились из окрестностей Вардениса и города Горис в Армении. В результате обстрела погиб один человек, ранены 32.

4 октября в районе 23:00 по приказу военно-политического руководства Армении ВС этой страны, преднамеренно взяли на прицел гражданское население города Мингячевир, расположенного более чем в 100 км от театра боевых действий, с населением более чем 100 000 человек. Две из трех выпущенных ракет не разорвались. Одна из неразорвавшихся ракет упала перед зданием ООО "Азербайджанская тепловая электростанция", другая - рядом с домом, в котором проживают мирные граждане. В результате попадания 3-й ракеты по частному дому, 5 человек получили ранения и были госпитализированы с различными травмами, дому нанесены серьезные повреждения.

Удары по мирным городам стали доказательством бессилия армянских ВС перед Азербайджанской армией. 4 октября вооруженные силы Азербайджана с боями освободили город Джебраил и несколько сел района, находившихся под оккупацией с августа 1993 года.

По случаю освобождения Джебраила Президент Ильхам Алиев обратился к народу.

"Сегодня освобождены от оккупации город Джебраил и девять сел Джебраильского района. Сердечно поздравляю весь азербайджанский народ с этим историческим событием, - говорится в обращении. - Сердечно поздравляю всех наших солдат и офицеров, активно участвоваших в освобождении Джебраильского района и других оккупированных территорий. В результате их героизма, отваги сегодня к нам вернулись наши родные земли. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, погибших в этих кровавых боях, да ниспошлет Аллах исцеления нашим раненым солдатам. Спустя долгие годы освобожден город Джебраил. Джебраил - наш!"

Президент страны также перечислил названия освобожденных 4 октября населенных пунктов. Это: город Джебраил, села Кархулу, Шюкюрбейли, Юхары Маралъян, Черекен, Дашкесан, Хоровлу, Деджал, Махмудлу и Джафарабад Джебраильского района.

Джебраильский район, расположенный на границе с Ираном, на берегу реки Араз, имеет стратегическое значение. Район, оказавший серьезное сопротивление врагу в период первой карабахской войны, дал до 400 шехидов, 177 человек стали инвалидами, 91 попал в плен и пропал без вести. Как и повсеместно на оккупированных территориях, в Джебраиле армянами было разграблено, присвоено, разрушено материально-культурное наследие, принадлежащее азербайджанскому народу. Вандализму подверглись Худаферинский мост, являющийся памятником мирового значения (XI-XIII века), также мавзолей XIII-XIV веков в селе Даг Тумас, средневековое кладбище недалеко от города Джебраил и другие памятники на территории района.

В ходе боев за Джебраил Азербайджанской армией было взято в качестве трофеев большое количество вооружения, боевой и автомобильной техники противника.

4 октября Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу "Аль-Арабия".

И еще - 4 октября был очищен от врага боевой пост, на котором Национальный герой Азербайджана Мубариз Ибрагимов 18 июня 2010 года, сражаясь в одиночку, уничтожил большое число противника. На месте гибели героя водружен флаг Азербайджана.