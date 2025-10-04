Азербайджанская нефть подорожала

В итальянском порту Аугуста цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF по сравнению с предыдущим показателем выросла на 0,7 доллара США, или на 1%, составив 69,21 доллара за баррель.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили источники на нефтяном рынке.

Согласно информации, в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB подорожала на 0,74 доллара, или на 1,1%, и составила 67,69 доллара.

Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем увеличилась на 0,52 доллара, или на 0,9%, достигнув 53,84 доллара за баррель.

Цена нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем выросла на 0,48 доллара, или на 0,7%, составив 66,49 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена за баррель нефти заложена на уровне 70 долларов США.