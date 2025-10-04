Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям.

Как передает Day.Az, в обращении говорится:

"Наблюдения показывают, что в выходные дни увеличение поездок населения в регионы, на дачи и места отдыха приводит к росту интенсивности движения на автомобильных дорогах. Несмотря на усиление мер безопасности на дорогах местного и республиканского значения, к сожалению, из-за несоблюдения правил дорожного движения, спешки и невнимательности водителей в выходные нередко происходят серьезные аварии.

Главное управление Государственной дорожной полиции обращается к водителям, планирующим поездки, и рекомендует им ради безопасного возвращения домой избегать выезда на неисправных транспортных средствах, строго соблюдать скоростной режим, правила обгона и маневрирования, учитывать дорожные и погодные условия, а также не садиться за руль уставшими или без сна.

Помните,,что дисциплинированность на дороге - это уважение к себе и к другим!".