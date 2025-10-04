День города Джебраил

Осень 2020 года запомнилась азербайджанскому народу как пора радости и печали, гордости и чести, победы и надежды. Именно в те дни началась справедливая война за наши исконные земли, находившиеся под оккупацией армянских захватчиков. В ответ на атаку противника Азербайджанская армия под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева перешла в контрнаступление. Благодаря отваге, проявленной солдатами и офицерами, уже с первого дня стало ощущаться дыхание Победы. Одно за другим под контроль Азербайджанской армии переходили села, населенные пункты, стратегически важные позиции на Физулинском и Джебраильском направлениях. Именно в те дни был заложен фундамент марафона Победы в Отечественной войне.

Обращение Президента Ильхама Алиева к народу в восьмой день войны - 4 октября - переполнило сердца всех, от мала до велика, чувством гордости и огромной радости. Это обращение было невозможно слушать без волнения. Цитата: "...Сегодня азербайджанский народ пребывает в радости. Я хотел бы перечислить для жителей Джебраила и всего азербайджанского народа названия освобожденных сегодня населенных пунктов. Сегодня славная Азербайджанская армия освободила следующие населенные пункты: город Джебраил, село Кархулу, село Шукюрбейли, село Юхары Маралъян, село Черекен, село Дашкесан, село Хоровлу, село Деджал, село Махмудлу, село Джафарабад".

Весь азербайджанский народ отмечал это историческое событие, все поздравляли друг друга, не могли сдержать слез. Это была первая радостная весть об очищении городов от оккупантов на пути к Великой Победе.

Как отмечал Президент Ильхам Алиев, Великое возвращение началось с Джоджуг Марджанлы, и первый серьезный успех в Отечественной войне связан с городом Джебраил. С освобождением расположенного на берегу реки Араз Джебраильского района 130-километровая азербайджано-иранская граница была очищена от оккупантов.

С того незабываемого дня прошло пять лет. Вот уже пять лет жители региона впервые за долгие годы разлуки с этими краями вновь наслаждаются возможностью вдыхать горный воздух, любоваться красотами гор Эргюнеш и Кирс, ступать по древнему Худаферинскому мосту. В свое время в боях за Джебраил были ранены сотни солдат и мирных жителей, а шестеро отважных сынов Родины удостоены звания Национального героя Азербайджана. Бои за Шишгая и Сур, а также Дашбашинская операция навсегда останутся в нашей памяти как героический эпос защитников Отечества. Сегодня души наших шехидов, отдавших свою жизнь за освобождение этой земли, обрели покой.

Армянский вандализм: Джебраил был основательно разрушен

Джебраильский район площадью 1050 квадратных километров был оккупирован вооруженными силами Армении 23 августа 1993 года. На тот момент в районе, состоявшем из одного города, 4 поселков и 92 сел, проживало 52 604 человека.

Наглядный пример агрессивной сущности Армении и актов вандализма можно увидеть как в Джебраильском районе, так и в других оккупированных в своей время районах. В период оккупации Джебраил был основательно разрушен, около 100 сел района, исторические и религиозные памятники сровнены с землей. Уничтожены 72 средние школы, 8 больниц, 132 исторических памятника, 150 учреждений культуры.

Следует отметить, что Джебраильский район всегда находился в центре внимания в силу своего стратегического значения. Спустя всего три месяца после второго прихода к власти в Азербайджане великого лидера Гейдара Алиева, 5 января 1994 года, во время Горадизской операции село Джоджуг Марджанлы было освобождено от оккупации. А с освобождением высоты Лелетепе неподалеку от Джоджуг Марджанлы в ходе Апрельских боев 2016 года в этом селе удалось обеспечить необходимые условия для безопасного проживания населения.

Освобождение города Джебраил от армянской оккупации спустя 27 лет - 4 октября 2020 года создало для Азербайджанской армии широкие возможности ведения боевых действий в направлении южных сел Ходжавендского района и стратегически важного поселка Гадрут. Наше государство высоко оценило заслуги военнослужащих, проявивших беспримерное мужество в боях за освобождение района. Распоряжением Президента тысячи солдат и офицеров были награждены медалью "За освобождение Джебраила".

Джебраил: от упадка к возрождению

Как и на других освобожденных от оккупации территориях, в Джебраильском районе стремительно и системно проводятся реконструкционные и восстановительные работы, создается вся необходимая инфраструктура для комфортного и благополучного проживания жителей в родном краю. Также принимаются необходимые меры для обеспечения занятости на высоком уровне. Глава государства регулярно посещает Джебраильский район, непосредственно знакомится с проделанной работой, участвует в церемониях закладки фундамента и открытия, дает соответствующие поручения и рекомендации. В ближайшем будущем Джебраил станет одним из продвинутых районов нашей страны.

31 июля 2023 года Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение "Об учреждении дней городов по освобожденным от оккупации территориям Азербайджанской Республики". Согласно Распоряжению, направленному на увековечивание исторической Победы, одержанной в Отечественной войне, 4 октября ежегодно торжественно отмечается День города Джебраил.

Вскоре после окончания Отечественной войны - 16 ноября 2020 года Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили освобожденный от оккупации Джебраильский район. Победоносный Верховный главнокомандующий поднял флаг Азербайджана в городе Джебраил и на Худаферинском мосту. Освобождение древнего Худаферинского моста и поднятие здесь нашего флага, безусловно, имели большую историческую важность и значение. Потому что Худаферин оставил глубокий след в духовности и истории нашего народа.

Президент Ильхам Алиев неоднократно посещал освобожденный Джебраильский район, принимал участие в церемониях закладки фундамента различных объектов, знакомился со строительством объектов. В рамках I Государственной программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики, утвержденной Распоряжением Президента Азербайджана от 16 ноября 2022 года, в Джебраильском районе планируется реализация многочисленных проектов.

В освобожденном от оккупации Джебраиле сейчас ведутся масштабные строительные работы. 26 сентября 2024 года начался процесс возвращения в город Джебраил. Город уже принял своих первых жителей. На сегодняшний день сюда вернулись более 600 семей, все они размещены в новых комфортабельных, просторных и светлых квартирах. Тем самым здесь была нарушена многолетняя гнетущая тишина...