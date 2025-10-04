Качество кредитного портфеля сектора небанковских кредитных организаций ухудшилось

Качество кредитного портфеля сектора небанковских кредитных организаций (НБКО) ухудшилось на фоне роста объёма неработающих кредитов (НК).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Согласно данным, по сравнению с концом прошлого года, в первом полугодии 2025 года объём неработающих кредитов сектора увеличился на 14% и достиг 128,8 миллиона манатов. Отмечается, что коэффициент неработающих кредитов вырос на 1,9 процентного пункта, составив 15,9%.

Основным фактором роста стали потребительские кредиты - по ним показатель увеличился на 5 п.п., до 20,8%, тогда как по бизнес-кредитам он снизился на 2,8 п.п., до 9,7%.

Анализ показывает, что рост доли неработающих кредитов по потребительским займам в основном связан с краткосрочными (ежедневными) кредитами. В обновлённых пруденциальных требованиях установлены пределы по сумме, сроку и процентной ставке таких кредитов, а также введены более жёсткие нормативы: ежедневные кредиты могут выдаваться только в национальной валюте, с максимальной дневной ставкой 0,3%, сроком до 45 дней и суммой не более 500 манатов.

Новые регуляторные требования направлены на развитие ответственного кредитования и обеспечение заимствования в соответствии с платёжеспособностью клиентов. Такой подход должен предотвратить чрезмерное увеличение долговой нагрузки населения и снизить социальные риски. Центральный банк продолжит работу по совершенствованию регулирования в этом направлении, учитывая международный опыт.