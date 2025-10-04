Игровые мыши могут использоваться для прослушки пользователей

Ученые Калифорнийского университета представили новый тип кибератаки под названием Mic-E-Mouse, которая превращает игровые мыши с высокопроизводительными оптическими сенсорами в инструмент слежки. Уязвимость основана на способности датчиков фиксировать микровибрации поверхности, которые после обработки могут быть преобразованы в речь.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в ходе экспериментов исследователи применяли стандартные модели мышей стоимостью менее $50, а также наборы данных VCTK и AudioMNIST. Система машинного обучения позволила улучшить качество реконструкции речи: отношение сигнал/шум выросло на 19 дБ, точность идентификации говорящего достигла 80%, а коэффициент ошибок при распознавании слов составил 16,79%.

Авторы предупреждают, что по мере удешевления и распространения игровых мышей с сенсорами 20 000 DPI и выше риск подобных атак будет только расти. Для эксплуатации уязвимости требуется установка скомпрометированного ПО или использование веб-эксплойта, при этом сбор данных остается незаметным для пользователя. Обработка и анализ аудиосигнала могут выполняться удаленно в любое время.

Эксперты отмечают, что особенно уязвимыми могут оказаться игровые приложения и другое высокопроизводительное ПО, где эксплойты можно внедрить через сетевой код без вызова подозрений.