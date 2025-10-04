Китайский GWM выпустит первый суперкар в своей истории

Китайский автоконцерн Great Wall Motor (GWM) выпустит первый суперкар в своей истории.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает CarNewsChina.

"GWM представит свой первый суперкар в конце 2026 года, заявил председатель совета директоров компании Вэй Цзяньцзюнь. Он назвал его "первым спортивным автомобилем Китая в самом прямом смысле этого слова" и подтвердил, что проект разрабатывается уже четыре-пять лет", - отмечается в публикации.

Технический директор GWM У Хуэйсяо ранее упоминал, что за ориентир при создании суперкара специалисты китайской компании приняли итальянский Ferrari SF90. Ожидается, что китайский суперкар получит гибридную силовую установку на основе мотора 4.0 с двойным турбонаддувом, ее предполагаемая мощность - 1 тыс. л.с., разгон до "сотни" - менее 3 с.

Также ожидается, что машина будет стоить в Китае около 2 млн юаней - вдвое дешевле Ferrari SF90 в этой стране.