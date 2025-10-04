В этой стране снизят лимит на прием беженцев

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность снижения максимально допустимого числа принимаемых в страну беженцев со 125 тысяч до 7,5 тысячи человек в год.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает газета The New York Times.

Отмечается, что особую поддержку в рамках нового курса республиканца могут получить белые люди из Южной Африки, которым отдадут "значительную часть ограниченного числа мест".

Согласно представителю Белого дома, эти планы в отношении программ для беженцев не вступят в силу до тех пор, пока не будут проведены консультации с американским конгрессом, которым в настоящее время препятствует шатдаун.

1 октября в США официально начался шатдаун - работа правительства была приостановлена, так как сенат не согласовал проект бюджета. Причина - разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения.