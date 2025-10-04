В Азербайджане объявлен конкурс сценариев полнометражного художественного фильма с денежными призами

Союз кинематографистов Азербайджана объявил конкурс сценариев полнометражного художественного фильма "Sən, ey uşaqlıq" (Ты, о детство) для дальнейшего развития национального кинематографа.

Как передает Day.Az об этом сообщили Trend в пресс-службе союза.

Условия конкурса:

Главный герой сценария должен быть ребенком до 15 лет.

Жанровых ограничений нет.

События сценария должны происходить в современный период (с 2000 по 2025 годы).

Объем сценария - минимум 55 страниц.

На титульном листе необходимо указать название сценария, имя и фамилию автора, а также в правом нижнем углу - электронный адрес и контактный номер телефона.

Принимаются только сценарии полнометражных художественных фильмов (анимационные, документальные и короткометражные сценарии не рассматриваются).

После окончания срока приема работы не принимаются.

Права на представленный сценарий должны принадлежать автору; сценарий должен быть оригинальным и неэкранизированным.

Сценарии, победившие в предыдущих конкурсах, не допускаются.

Для участия необходимо отправить следующие материалы:

сценарий полнометражного фильма (в формате сценария, шрифт Courier New, размер 12), синопсис (до 1,5 страниц), сведения об авторе (фильмография - если есть, дата рождения, место работы, образование).

Документы подаются в электронном виде на адрес [email protected] с пометкой "Sən, ey uşaqlıq", а также в печатном виде (2 экземпляра) в офис Азербайджанского союза кинематографистов по адресу: проспект Бюльбюля, 30.

Один автор может представить максимум два сценария.

Прием заявок продлится с 1 октября 2025 года по 1 апреля 2026 года.

Финалисты будут объявлены 15 июля, а победители - 2 августа 2026 года.

Победители (I, II, III места) будут награждены дипломами и денежными призами: