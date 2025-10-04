В Азербайджане объявлен конкурс сценариев полнометражного художественного фильма с денежными призами
Союз кинематографистов Азербайджана объявил конкурс сценариев полнометражного художественного фильма "Sən, ey uşaqlıq" (Ты, о детство) для дальнейшего развития национального кинематографа.
Как передает Day.Az об этом сообщили Trend в пресс-службе союза.
Условия конкурса:
- Главный герой сценария должен быть ребенком до 15 лет.
- Жанровых ограничений нет.
- События сценария должны происходить в современный период (с 2000 по 2025 годы).
- Объем сценария - минимум 55 страниц.
- На титульном листе необходимо указать название сценария, имя и фамилию автора, а также в правом нижнем углу - электронный адрес и контактный номер телефона.
- Принимаются только сценарии полнометражных художественных фильмов (анимационные, документальные и короткометражные сценарии не рассматриваются).
- После окончания срока приема работы не принимаются.
- Права на представленный сценарий должны принадлежать автору; сценарий должен быть оригинальным и неэкранизированным.
- Сценарии, победившие в предыдущих конкурсах, не допускаются.
- Для участия необходимо отправить следующие материалы:
сценарий полнометражного фильма (в формате сценария, шрифт Courier New, размер 12), синопсис (до 1,5 страниц), сведения об авторе (фильмография - если есть, дата рождения, место работы, образование).
Документы подаются в электронном виде на адрес [email protected] с пометкой "Sən, ey uşaqlıq", а также в печатном виде (2 экземпляра) в офис Азербайджанского союза кинематографистов по адресу: проспект Бюльбюля, 30.
Один автор может представить максимум два сценария.
Прием заявок продлится с 1 октября 2025 года по 1 апреля 2026 года.
Финалисты будут объявлены 15 июля, а победители - 2 августа 2026 года.
Победители (I, II, III места) будут награждены дипломами и денежными призами:
- I место - 5000 манатов
- II место - 3500 манатов
- III место - 2500 манатов.
