Суперталант из «Барселоны» получил травму

Форвард каталонской "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль выбыл из состава команды из-за травмы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Marca.

По информации источника, 18-летний футболист повредил лобковую кость, из-за чего пропустит от двух до трех недель. Таким образом, Ямаль не сыграет в матче чемпионата Испании против "Севильи", а также пропустит матчи за национальную сборную Испании в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года против Грузии и Болгарии.

В сентябре Ямаль стал вторым в голосовании на приз лучшему игроку мира "Золотой мяч", уступив нападающему "ПСЖ" Усману Дембеле.

Ямаль является воспитанником "Барселоны". В сезоне-2024/25 он провел 35 матчей за "Барселону" в Ла Лиге, в которых забил девять голов и отдал 13 результативных передач, выиграв вместе с командой чемпионат и Кубок Испании. В 2024 году футболист выиграл чемпионат Европы в составе сборной Испании.