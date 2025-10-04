https://news.day.az/world/1785631.html Кобахидзе озвучил предварительные итоги голосования Партия "Грузинская мечта" уверенно побеждает во всех городах и муниципалитетах. Как передает Day.Az, об этом на брифинге заявил председатель партии, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По его словам, в крупных городах результат партии превышает 70%.
Партия "Грузинская мечта" уверенно побеждает во всех городах и муниципалитетах.
Как передает Day.Az, об этом на брифинге заявил председатель партии, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
По его словам, в крупных городах результат партии превышает 70%.
Премьер-министр поблагодарил избирателей за оказанное высокое доверие и пообещал, что оно будет оправдано.
