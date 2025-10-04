Кобахидзе озвучил предварительные итоги голосования

Партия "Грузинская мечта" уверенно побеждает во всех городах и муниципалитетах.

Как передает Day.Az, об этом на брифинге заявил председатель партии, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По его словам, в крупных городах результат партии превышает 70%.

Премьер-министр поблагодарил избирателей за оказанное высокое доверие и пообещал, что оно будет оправдано.