https://news.day.az/world/1785637.html Полиция в Тбилиси применяет водометы - ВИДЕО В Тбилиси произошли столкновения между протестующими и полицией. Как передает Day.Az, к участникам акции применяются водомёты. В Министерстве внутренних дел Грузии заявили, что митинг в Тбилиси вышел за рамки закона "О собраниях и демонстрациях".
Полиция в Тбилиси применяет водометы - ВИДЕО
В Тбилиси произошли столкновения между протестующими и полицией.
Как передает Day.Az, к участникам акции применяются водомёты.
В Министерстве внутренних дел Грузии заявили, что митинг в Тбилиси вышел за рамки закона "О собраниях и демонстрациях".
Отмечается, что со стороны организаторов звучали призывы к насилию, они повредили ограждение президентского дворца и попытались проникнуть внутрь.
МВД призвало участников акции подчиниться законным требованиям правоохранительных органов.
Видео по теме:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре