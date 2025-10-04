Полиция в Тбилиси применяет водометы

В Тбилиси произошли столкновения между протестующими и полицией.

Как передает Day.Az, к участникам акции применяются водомёты.

В Министерстве внутренних дел Грузии заявили, что митинг в Тбилиси вышел за рамки закона "О собраниях и демонстрациях".

Отмечается, что со стороны организаторов звучали призывы к насилию, они повредили ограждение президентского дворца и попытались проникнуть внутрь.

МВД призвало участников акции подчиниться законным требованиям правоохранительных органов.

