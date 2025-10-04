https://news.day.az/sport/1785633.html Азербайджанский борец завоевал золотую медаль на III Играх стран СНГ На III Играх стран СНГ определился первый азербайджанский медалист второго дня соревнований по борьбе. Как сообщает Day.Az, на соревнованиях, проходящих в Гянджинском Олимпийском спортивном комплексе, представитель Азербайджана Раван Гасанзаде (48 кг) завоевал золотую медаль. Финальные схватки продолжаются.
