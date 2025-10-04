Азербайджанский борец завоевал золотую медаль на III Играх стран СНГ

На III Играх стран СНГ определился первый азербайджанский медалист второго дня соревнований по борьбе.

Как сообщает Day.Az, на соревнованиях, проходящих в Гянджинском Олимпийском спортивном комплексе, представитель Азербайджана Раван Гасанзаде (48 кг) завоевал золотую медаль.

Финальные схватки продолжаются.

Напомним, что III Игры стран СНГ завершатся 8 октября.