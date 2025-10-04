https://news.day.az/world/1785627.html В США спасли морского льва из пластиковой ловушки - ВИДЕО В США провели операцию по спасению морского льва спасли из пластиковой петли. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. У берегов американского острова Сан-Хуан команда биологов освободила сивуча, шея которого была стянута пластиковой стяжкой. Спасатели обездвижили животное дротиком и аккуратно перерезали петлю.
В США спасли морского льва из пластиковой ловушки - ВИДЕО
В США провели операцию по спасению морского льва спасли из пластиковой петли.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
У берегов американского острова Сан-Хуан команда биологов освободила сивуча, шея которого была стянута пластиковой стяжкой. Спасатели обездвижили животное дротиком и аккуратно перерезали петлю.
Операция завершилась успешно: рана оказалась неопасной, и морской лев вскоре вернулся в стаю. Если бы спасатели не сняли петлю, животное бы погибло.
