В США спасли морского льва из пластиковой ловушки

В США провели операцию по спасению морского льва спасли из пластиковой петли.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

У берегов американского острова Сан-Хуан команда биологов освободила сивуча, шея которого была стянута пластиковой стяжкой. Спасатели обездвижили животное дротиком и аккуратно перерезали петлю.

Операция завершилась успешно: рана оказалась неопасной, и морской лев вскоре вернулся в стаю. Если бы спасатели не сняли петлю, животное бы погибло.