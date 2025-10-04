Сборные Азербайджана в числе фаворитов ЧЕ в Батуми

Мужская и женская сборные Азербайджана входят в число фаворитов перед стартом командного чемпионата Европы по шахматам, который стартует 5 октября в Батуми (Грузия).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, согласно среднему рейтингу членов национальных команд, обе сборные Азербайджана занимают четвертое место.

Средний рейтинг шахматистов мужской сборной Азербайджана составляет 2660 пунктов. Выше находятся только команды Германии (2681), Нидерландов (2675) и Венгрии (2666).

Напомним, в составе национальной команды на континентальном первенстве выступят Шахрияр Мамедъяров (2742), Рауф Мамедов (2655), Эльтадж Сафарли (2630), Айдын Сулейманлы (2614) и Магомед Мурадлы (2584). Капитаном команды является титулованный азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов.

Женская сборная Азербайджана имеет рейтинговый показатель 2362. Впереди нее в стартовом списке располагаются команды Грузии (2451), Польши (2397) и Украины (2379).

В составе женской сборной страны на континентальном первенстве выступят Ульвия Фаталиева (2410), Говхар Бейдуллаева (2362), Ханым Баладжаева (2323), Гюльнар Мамедова (2351) и Аян Аллахвердиева (2220). Капитаном команды является Илаха Гадымова, которая также занимает пост генерального секретаря Федерации шахмат Азербайджана.

Добавим, что мужская сборная Азербайджана по шахматам является трехкратным чемпионом Европы, тогда как женская команда становилась серебряным и бронзовым призером континентальных первенств.