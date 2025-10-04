Скончался бывший игрок НФЛ и брат Джона Джонса

Бывший защитник команд Национальной футбольной лиги (NFL) Артур Джонс скончался в возрасте 39 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом 4 октября сообщила пресс-служба "Балтимор Рэйвенс".

Причины смерти не уточняются.

"Мы глубоко опечалены известием о внезапной кончине Артура Джонса", - сказал генеральный менеджер клуба Эрик Де Коста, его слова приводит пресс-служба "Балтимор Рэйвенс" в X (бывш. Twitter).

Как сообщает "Спорт-Экспресс", Артур Джонс родился в 1986 году в Рочестере. На начальном этапе карьеры он играл за Сиракузский университет. На профессиональном уровне Артур выступал за "Индианаполис Колтс" и "Вашингтон Коммандерс", но наибольших успехов добился в команде "Балтимор Рэйвенс", с которой одержал победу в Супербоуле в 2012 году. В 2017 году он принял решение завершить карьеру.

Артур был старшим братом Чендлера Джонса, бывшего игрока НФЛ, и Джона Джонса, экс-чемпиона UFC в тяжелой и полутяжелой весовых категориях.