Оборудование NASA по ошибке приземлилось на ферме в Техасе

Исследовательский зонд NASA совершил аварийную посадку во дворе фермы в Техасе после того как его снесло с курса 2 октября.

Как передает Day.Az, после приземления на ферму Энн и Хейдена Уолтеров в Эдмонсоне семья позвонила в местное шерифское управление.

"Они поблагодарили меня за то что я их проинформировала, потому что команда NASA уже пыталась обнаружить и забрать свое оборудование", написала она в Facebook. "Меня поразил этот комментарий".

Космический зонд был изначально запущен из Научного аэростатного комплекса Columbia в штате Нью-Мексико.