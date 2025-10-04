https://news.day.az/world/1785581.html Оборудование NASA по ошибке приземлилось на ферме в Техасе - ВИДЕО Исследовательский зонд NASA совершил аварийную посадку во дворе фермы в Техасе после того как его снесло с курса 2 октября. Как передает Day.Az, после приземления на ферму Энн и Хейдена Уолтеров в Эдмонсоне семья позвонила в местное шерифское управление.
Исследовательский зонд NASA совершил аварийную посадку во дворе фермы в Техасе после того как его снесло с курса 2 октября.
Как передает Day.Az, после приземления на ферму Энн и Хейдена Уолтеров в Эдмонсоне семья позвонила в местное шерифское управление.
"Они поблагодарили меня за то что я их проинформировала, потому что команда NASA уже пыталась обнаружить и забрать свое оборудование", написала она в Facebook. "Меня поразил этот комментарий".
Космический зонд был изначально запущен из Научного аэростатного комплекса Columbia в штате Нью-Мексико.
