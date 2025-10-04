https://news.day.az/world/1785587.html Три альпиниста сорвались вниз при восхождении на вулкан на Камчатке - ВИДЕО Три альпиниста сорвались вниз при восхождении на вулкан на Камчатке. Как передает Day.Az, группа туристов поднималась на Вилючинский вулкан, но в какой-то момент три человека сорвались и получили травмы рук. Из-за ушибов они застряли на полпути и не могут спуститься самостоятельно.
Сейчас спасатели высадились с вертолёта на высоте 1500 метров, чтобы эвакуировать группу.
