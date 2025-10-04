В центре Тбилиси началась акция протеста - ВИДЕО
В центре Тбилиси началась акция протеста, организованная оппозиционными силами
Как передает Day.Az, протестующие полностью перекрыли автомобильное движение на центральном проспекте Руставели и площади Свободы. Акция, названная организаторами "мирной революцией флагов", стартовала с марша студентов.
В организационный комитет входят общественный деятель Паата Бурчуладзе, член "Национального движения" Ираклий Надирадзе, экс-прокурор Муртаз Зоделава, член "Стратегии Агмашенебели" Паата Манджгаладзе и полковник Лаша Беридзе.
Предположительно, основные выступления планируются ближе к вечеру, когда участникам будет представлена декларация о дальнейших действиях.
